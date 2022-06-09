В Рязани задержали участников ОПГ, распространявшей наркотики

Граждан подозревают в серии тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в составе ОПГ.

В Рязани сотрудники полиции совместно с сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России задержали десять граждан республик Средней Азии. Об этом сообщил сайт « МВД Медиа ».

Граждан подозревают в серии тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в составе ОПГ.

По предварительной информации, злоумышленники входили в состав криминальной организации, которая занималась поставками и распространением наркотиков. Крупные партии товара привозили из Московской области. Их распространяли бесконтактно в Рязанской, Московской и Нижегородской областях.

С апреля по сентябрь 2021 года участников сообщества задержала полиция при поддержке сотрудников отряда спецназа «Гром». Пятеро из них жили в Рязани в арендованных квартирах. Они перефасовывали, хранили и распространяли запрещенное вещество. Другие пятеро оказались межрегиональными курьерами, которых задержали на территории Рязанской области с оптовыми и розничными партиями.

В общей сложности у членов сообщества изъяли более четырех килограммов героина.

Выяснилось, что все участвуют в деятельности одной и той же криминальной структуры.

«Сотрудниками Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанных заключили под стражу. Расследование продолжается.