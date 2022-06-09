В Рязани задержали участников ОПГ, распространявшей наркотики

В Рязани сотрудники полиции совместно с сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России задержали десять граждан республик Средней Азии. Об этом сообщил сайт «
Граждан подозревают в серии тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в составе ОПГ.
По предварительной информации, злоумышленники входили в состав криминальной организации, которая занималась поставками и распространением наркотиков. Крупные партии товара привозили из Московской области. Их распространяли бесконтактно в Рязанской, Московской и Нижегородской областях.
С апреля по сентябрь 2021 года участников сообщества задержала полиция при поддержке сотрудников отряда спецназа «Гром». Пятеро из них жили в Рязани в арендованных квартирах. Они перефасовывали, хранили и распространяли запрещенное вещество. Другие пятеро оказались межрегиональными курьерами, которых задержали на территории Рязанской области с оптовыми и розничными партиями.
В общей сложности у членов сообщества изъяли более четырех килограммов героина.
Выяснилось, что все участвуют в деятельности одной и той же криминальной структуры.
«Сотрудниками Следственного управления УМВД России по Рязанской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержанных заключили под стражу. Расследование продолжается.