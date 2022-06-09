В Рязани определили победителей конкурса детских рисунков «ГТО глазами детей»

Конкурс проходил с апреля 2022 года среди детей от шести до 12 лет.

В Рязани определили победителей конкурса детских рисунков «ГТО глазами детей». Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Награждение состоялось в четверг, 9 июня, в здании регионального минспорта. Конкурс проходил с апреля 2022 года среди детей от шести до 12 лет.

Награды победителям вручил заместитель министра физической культуры и спорта региона Игорь Мишин. Он отметил, что в числе победителей есть как воспитанники художественных школ, так и просто любители. Мишин пожелал ребятам дальнейших успехов в творчестве, учебе и спорте, ну и, конечно же, выполнить нормативы комплекса ГТО на знаки отличия.

Итоги конкурса:

1 ступень (мальчики):

1 место — Герасимов Дмитрий — «90 лет ГТО» (Милославский район);

2 место — Чистотин Матвей — «Выполним нормы ГТО» (Скопинский район);

3 место — Макеев Владимир — «ГТО для всех и каждого» (Скопинский район).

1 ступень (девочки):

1 место — Митрошина Виктория — «ГТО в сказке» (г. Рязань);

2 место — Серова Варвара — «Будь Готов! Всегда готов!» (Рязанский район);

3 место — Попова Мария — «Подтягивание на перекладине» (г. Скопин).

2 ступень (мальчики):

1 место — Сидоров Григорий — «ГТО-путь к успеху!» (г. Рязань);

2 место — Федорук Максим — «Крутые виражи» (Путятинский район);

3 место — Ионеско Максим — «ГТО» (г. Сасово).

2 ступень (девочки):

1 место — Сапунова Милена — «Россия — ГТО и спорт» (Милославский район);

2 место — Дягилева Таисия — «ГТО глазами детей» (Ряжский район);

3 место — Ионеско Полина — «ГТО» (г. Сасово).

3 ступень (мальчики):

1 место — Пинаев Александр — «ГТО — путь к успеху» (Рыбновский район);

2 место — Лысов Арсений — «Мы выбираем спорт» (Рязанский район);

3 место — Хмыров Дмитрий — «ГТО-ступенька к здоровью» (Сасовский район).

3 ступень (девочки):

1 место — Кияева Мария — «Наша семья к сдаче ГТО готова» (г. Касимов);

2 место — Лыкова Вера — «Победители и болельщики» (г. Скопин);

3 место — Квардакова Виктория — «Я выбираю спорт» (Ухоловский район).