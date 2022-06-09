В Рязани на женщину завели дело за торговлю спиртным

Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.

В Рязани женщину привлекли к уголовной ответственности за неоднократную продажу алкоголя из квартиры жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Продукцию женщина продавала в квартире на улице Либкнехта. Ранее ее уже привлекали к уголовной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ, а еще ранее осудили за неоднократный сбыт спиртного из квартиры по статье 171.4 УК РФ.

Выяснилось, что рязанка продолжает продавать спиртное. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.