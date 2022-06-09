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В Приморье юрист подал в суд на H&M за дискриминацию по национальному признаку
Он требует с компании ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» возмещение морального вреда в 700 тысяч рублей. Юрист отметил, что невозможность покупки привычных товаров причиняет ему «моральные и нравственные страдания».

В Приморье юрист подал в суд на H&M за дискриминацию по национальному признаку. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили РИА Новости.

Он требует с компании ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» возмещение морального вреда в 700 тысяч рублей. Юрист отметил, что невозможность покупки привычных товаров причиняет ему «моральные и нравственные страдания».

Специалист уточнил, что компания не обанкротилась, а просто объявила о закрытии магазинов на территории России в поддержку граждан Украины. При этом на официальном сайте интернет-магазина есть товар с отметкой «в наличии» при указании цены в рублях, включая доставку, но заказать вещь нельзя. По мнению истца, такие действия компании ущемляют права потребителя.

«Мы, обычные потребители в России, ничем не хуже и имеем право покупать одежду там, где хотим», — сказал юрист.

Спасский районный суд Приморья принял иск. Судебное заседание назначено на 29 июня.