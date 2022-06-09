В правительство внесли законопроект о регулировании табачного рынка

Модель регулирования скопируют с существующей системы контроля рынка алкоголя.

Минфин внес в правительство проект отраслевого закона о регулировании табачного рынка. Об этом передает РИА Новости .

Согласно документу, вводится государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья.

Отмечается, что модель регулирования скопируют с существующей системы контроля рынка алкоголя.

Предполагается, что будут лицензировать деятельность в сфере производства и импорта товаров, а также сырья для их изготовления. Производители также должны будут регистрировать свое оборудование.