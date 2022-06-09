В Подмосковье в ДТП с участием фуры погиб один человек

Авария произошла недалеко от Бронниц.

В Подмосковье в ДТП с участием фуры погиб один человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Авария произошла недалеко от Бронниц.

Как пишет Telegram-канал, водитель большегруза, который вез щебенку, не справился с управлением. Из-за этого прицеп перевернулся и «раздавил» Chevrolet Niva.

В публикации указано, что после этого между собой столкнулись две легковушки. У одного из водителей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.