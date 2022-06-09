В петербургском храме мужчина выстрелил себе в голову из травматического пистолета

Момент попал на камеру видеонаблюдения.

В петербургском храме мужчина выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила «Лента.ру».

Инцидент случился примерно в 17.58 в храме Благовещения пресвятой Богородицы. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина, стоя на коленях, перекрестился, а затем выстрелил себе в голову. Его доставили в больницу состоянии средней степени тяжести. Однако позже, как передает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, он погиб.

Причиной такого поступка следователи назвали несчастную любовь.