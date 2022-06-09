В петербургском храме мужчина выстрелил себе в голову из травматического пистолета
Момент попал на камеру видеонаблюдения.
В петербургском храме мужчина выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Об этом в четверг, 9 июня,
Инцидент случился примерно в 17.58 в храме Благовещения пресвятой Богородицы. Момент попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, как мужчина, стоя на коленях, перекрестился, а затем выстрелил себе в голову. Его доставили в больницу состоянии средней степени тяжести. Однако позже, как передает «
Причиной такого поступка следователи назвали несчастную любовь.