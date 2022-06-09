В Омской области в ДТП погибли трое полицейских

Авария случилась в четверг, 9 июня.

В Омской области в ДТП погибли трое полицейских. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление следкома.

Авария произошла примерно в 8:00 по местному времени в четверг, 9 июня, на 932 километре трассы «Челябинск — Новосибирск».

По информации ведомства, водитель Lada Vesta не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в большегруз Mercedes-Benz. «В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции, находившихся в командировке», — рассказали в следкоме. Также, по данным полиции, еще одного пассажира Lada доставили в больницу.

Возбуждено дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Расследование проконтролирует прокуратура Омской области.