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В Нижнем Новгороде Volkswagen предложил сотрудникам уволиться за шесть окладов
Компания Volkswagen принадлежит группе «ГАЗ», которой владеет бизнесмен Олег Дерипаска. В 2018 году он попал под американские санкции и до марта 2022 году действовали отсрочки для их вступления в силу. Площадка Volkswagen с марта находится в простое.

В Нижнем Новгороде Volkswagen предложил сотрудникам уволиться за шесть окладов. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил «Коммерсантъ».

Компания Volkswagen принадлежит группе «ГАЗ». Отечественный концерн попал под американские санкции еще в 2018 году. На фоне военных действий на Украине он не получил отсрочку по вступлению санкций в силу от Минфина США.

В конце мая компания предложила двум сотням работникам добровольно уволиться. Взамен этого, если они уволятся до 17 июня, им пообещали выплаты в размере шести окладов, если до 29 июня — в размере пяти окладов. Также компания предложила увольняющимся финансовую компенсацию и медицинскую страховку до конца 2022 года.