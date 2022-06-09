В Клепиковском районе собаку закололи вилами
Инцидент произошел в селе Екшур Клепиковского района.
В Клепиковском районе собаку закололи вилами. Об этом сообщила группа «ВКонтакте» «Служба по контролю за безнадзорными животными».
Инцидент произошел в селе Екшур Клепиковского района. Отмечается, что собака убежала из дома 30 мая 2022 года, найти ее не смогли.
«1 июня 2022 года жители улицы Красный Октябрь села Екшур жестоко расправились с соседской собакой, заколов ее вилами», — сообщили в посте.
О произошедшем сообщили владельцу питомца. В записи объяснили, что собаку убили из-за гибели соседских утят. Тело животного владельцам не отдали, его выбросили в мусорный бак.
Как сообщили в посте, информацию зарегистрировали в отделе полиции по Клепиковскому району.
Полиция начала проверку.