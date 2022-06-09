В Касимовском районе водитель на кроссовере сбил 12-летнюю девочку
Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В Касимовском районе сбили подростка. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в среду, 8 июня, примерно в 18.50 на 223-м километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород». Там 44-летний житель Нижнего Новгорода на автомобиле Haval сбил пешехода — 12-летнюю девочку. Подросток перебегала дорогу вне пешеходного перехода.
Ребенок получил травмы. Ей оказали медпомощь.
Проводится проверка.