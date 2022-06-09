В Касимовском районе не зарегистрировали заболеваний птичьим гриппом

Об этом сообщила начальник местной ветстанции.

В Касимовском районе не зарегистрировали заболеваний птичьим гриппом. Об этом сообщила группа администрации района «ВКонтакте».

В местной администрации прошло заседание комиссии по вопросу возникновения и предупреждению распространения и ликвидации высокопатогенного гриппа птиц.

Начальник ветстанции Надежда Ульянова сообщила, что случаев заболевания птицы не зарегистрировали.

В сообщении отметили, что при первых признаках заболевания птиц, аномального поведения, массового падежа нужно обратиться в ветстанцию района по телефонам: 2-41-54, 4-25-46.