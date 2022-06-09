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В Госдуме высказались о сроках окончания спецоперации на Украине
Предполагаемую дату назвал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

В Госдуме высказались о сроках окончания спецоперации на Украине. Предполагаемую дату в четверг, 9 июня, назвал депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, передали РИА Новости.

По его словам, спецоперация на Украине завершится к концу года.

«Я думаю, больше продолжаться не будет», — заявил он.

Он также добавил, что на сегодняшний день говорить о сроках окончания спецоперации еще рано.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».