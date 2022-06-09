В ДНР приговорили к смертной казни иностранных наемников

По законам ДНР британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют.

В ДНР Верховный суд приговорил к смертной казни двух граждан Британии и одного гражданина Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков. Об этом передает РИА Новости .

По законам ДНР британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима расстреляют.

Осужденные могут обжаловать решение в течение месяца.

Отмечается, что Пиннера признали террористом в Великобритании и разыскивали за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.

В среду, 9 июня, наемники признали себя виновными в действиях, направленных на захват власти. Аслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

В середине апреля наемники сдались в плен в Мариуполе.