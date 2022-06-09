В Астрахани мужчина до смерти забил сожительницу на глазах у прохожих

Женщину в бессознательном состоянии доставили в больницу. Спустя девять дней она скончалась.

В Астрахани 45-летний мужчина до смерти избил сожительницу на глазах у прохожих. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Трагедия случилась 26 мая в селе Ново-Николаевка. Между подозреваемым и его подруга произошла ссора — мужчина заподозрил сожительницу в измене. На почве ревности он начал бить возлюбленную руками, ногами по голове и телу, после чего бросил на асфальт.

Женщину в бессознательном состоянии доставили в больницу. Спустя девять дней она скончалась.

Подозреваемого задержали. Его заключили под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.