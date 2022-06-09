С 23 июня «Тинькофф Банк» будет брать комиссию за обслуживание валютных счетов

По информации банка, речь идет о депозитах в американских долларах, евро, швейцарских франках и фунтах стерлингов.

С 23 июня «Тинькофф Банк» будет брать комиссию за обслуживание валютных счетов. Об этом организация сообщила в Telegram-канале .

По информации банка, речь идет о счетах в американских долларах, евро, швейцарских франках и фунтах стерлингов. Стоимость их обслуживания составит 1% в месяц при балансе свыше 1000 условных единиц. Отмечается, что комиссия будет списываться ежедневно.

«Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка», — объяснили нововведение в банке.

Отмечается, что с 23 июня открыть накопительный счет в банке можно будет только в российских рублях. «Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах», — отметили в организации.

Также компания до 30 июня отменит комиссию за SWIFT-переводы.