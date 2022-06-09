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Рязанский приборный завод ознакомил офтальмологов с продукцией торговой марки diathera
Экспозицию завода составили тонометры «ТГДц-01» и «ТГДц-03», индикаторы «ИГД-02» и «ИГД-03» для измерения внутриглазного давления через веко, аппараты для лечения и профилактики глазных заболеваний.

Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ») принял участие в IX образовательном проекте «День зрения — 2022» в Казани.

На мероприятии работала выставка. На ней предприятие представило офтальмологические приборы diathera.

Экспозицию завода составили тонометры «ТГДц-01» и «ТГДц-03», индикаторы «ИГД-02» и «ИГД-03» для измерения внутриглазного давления через веко (ВГД), магнитотерапевтические аппараты для лечения и профилактики глазных заболеваний.

Приборы для измерения внутриглазного давления АО «ГРПЗ» позволяют на ранней стадии диагностировать глаукому. Офтальмотонометры применяются в лечебных учреждениях при диспансеризации населения, для измерения ВГД у детей и иммобилизованных пациентов, а также врачом на выезде.

Магнитотерапевтические офтальмологические аппараты «АМТО-01» и «АМТО-02» применяются для лечения и профилактики близорукости, дальнозоркости, астенопии, макулодистрофии, атрофии зрительного нерва.

«Сегодня А. О. „ГРПЗ“ изготавливает серию приборов для точного, быстрого, безопасного и безболезненного измерения внутриглазного давления для российских потребителей, а также — экспортный вариант, который применяется в клиниках многих стран. Физиотерапевтический прибор „АМТО-02“ мы максимально адаптировали для лечения глазных заболеваний в домашних условиях, процедура проста и комфортна, не требует специального обучения и медицинской подготовки. Выпуск медицинской техники — важное направление нашей деятельности в рамках импортозамещения и расширения рынков сбыта», — отметил генеральный директор предприятия Борис Виноградов.

Специалисты предприятия провели мастер-классы по обучению методике измерения ВГД. Они рассказали медицинским специалистам о преимуществах и особенностях тонометрии через веко и магнитотерапии, ответили на вопросы, связанные с практическим применением приборов, провели предметные переговоры.

«День зрения» организован «Национальным институтом миопии» и Академией оптометрии под эгидой «Национальной ассоциации оптометристов». Научная и деловая программы включали семинары и сателлитные симпозиумы — их транслировали в прямом эфире. В 2022 году мероприятие состоялось в офлайн- и онлайн-форматах.