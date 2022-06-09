Рязанцев пригласили на ярмарку, посвященную всемирному дню молока

Ярмарка пройдет на площади Победы и продлится с 13 по 19 июня.

В Рязани пройдет ярмарка, посвященная всемирному дню молока. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила пресс-служба мэрии.

Ярмарка пройдет на площади Победы и продлится с 13 по 19 июня. В областном центре 20 производителей из Рыбновского, Рязанского, Скопинского, Спасского, Старожиловского, Шацкого районов, а также из Рязани и Скопина представят свою молочную продукцию. Среди товаров можно будет приобрести молоко, творог, сыр, масло, йогурты, кефир, сметану, молочные десерты. Также будут работать фуд-корты, организуют праздничный концерт и состоится мастер-класс для детей.

Торговая площадка будет работать ежедневно с 9:00 до 20:00.

Уточняется, что это уже третья тематическая ярмарка. Предыдущая была посвящена дню российского предпринимательства.