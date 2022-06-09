Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
22°
Птн, 10
24°
Сбт, 11
24°
ЦБ USD 58.39 -1.84 10/06
ЦБ EUR 62.09 -1.85 10/06
Нал. USD 65.7 / 62.5 09/06 17:33
Нал. EUR 68.3 / 70 09/06 17:33
Новости
Публикации
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
Вчера 15:45
2 184
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 16:12
2 143
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
1 359
Как сложилась жизнь рязанских стобалльников по ЕГЭ после школы?
Началась пора написания единого государственного экзаме...
4 июня 16:00
5 742
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили на ярмарку, посвященную всемирному дню молока
Ярмарка пройдет на площади Победы и продлится с 13 по 19 июня.

В Рязани пройдет ярмарка, посвященная всемирному дню молока. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила пресс-служба мэрии.

Ярмарка пройдет на площади Победы и продлится с 13 по 19 июня. В областном центре 20 производителей из Рыбновского, Рязанского, Скопинского, Спасского, Старожиловского, Шацкого районов, а также из Рязани и Скопина представят свою молочную продукцию. Среди товаров можно будет приобрести молоко, творог, сыр, масло, йогурты, кефир, сметану, молочные десерты. Также будут работать фуд-корты, организуют праздничный концерт и состоится мастер-класс для детей.

Торговая площадка будет работать ежедневно с 9:00 до 20:00.

Уточняется, что это уже третья тематическая ярмарка. Предыдущая была посвящена дню российского предпринимательства.