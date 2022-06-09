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После поручения врио губернатора к жителям Заокского и Коростово приехали его заместители
На встречу пришли более 100 жителей сел Заокское и Коростово.

В четверг, 9 июня, на встречу с жителями сел Заокское и Коростово приехали зампреды областного правительства Евгений Беленецкий и Дмитрий Филиппов. Они предложили жителям обсудить спорный вопрос строительства песчаного карьера между селами. Дискуссия не состоялась.

На встречу пришли более 100 жителей сел Заокское и Коростово. Они безапелляционно заявили представителям власти, что карьер по соседству с селами их не устраивает. Ранее Павел Малков заявлял, что у жителей отсутствует единое мнение по этому поводу.

«Оставьте наше село в покое. Мы против карьера. Во время половодья нас итак отрезает от мира. А после строительства карьера нас просто смоет» — сказал один из присутствующих.

«У нас был сделан генплан в 2014 году и он устраивает. Не лезьте к нам», — эмоционально высказались жители сел. Они также выразили свое недоверие к власти и проверкам, обвинив региональное правительство в недобросовестности.

«У вас все бумажки куплены», — заявили активные селяне. Дмитрий Филиппов и Евгений Беленецкий в основном выступили слушателями.

«На сегодняшний день проводятся три проверки: передача земли, выдача лицензии, а третья связана с архитектурой. До того момента пока не будет официального ответа прокуратуры по ним, разработка карьера приостановлена. Мы доведем все сведения до вас и обсудим результаты вместе», — рассказали Евгений Беленецкий и Дмитрий Филлипов.