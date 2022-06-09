Полицейские задержали пьяного сараевца за рулем автомобиля
У мужчины при себе не было прав.
Полицейские задержали пьяного сараевца за рулем автомобиля. Об этом сообщило
Инцидент произошел ночью в среду, 8 июня, на дороге между Сараями и Кривским.
Полицейские обратили внимание на запах алкоголя, шедший от молодого человека. Ему предложили пройти освидетельствование, но он отказался.
29-летний сараевец привлекался к ответственности за схожее нарушение. Тогда его лишили прав. Срок наказания истек, однако документ мужчина не восстановил.
Молодому человеку грозит уголовное наказание.