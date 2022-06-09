«Почта России» опубликовала график работы отделений в Рязанской области в длинные выходные

Пенсии и пособия доставят в праздничные дни по расписанию, согласованному с региональным отделением ПФР.

«Почта России» опубликовала график работы отделений в Рязанской области в длинные выходные. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Так, 11 июня отделения закроются на час раньше. 12 июня станет выходным днем. 13 июня почтовые отделения будут работать по графику воскресенья.

Пенсии и пособия доставят в праздничные дни по расписанию, согласованному с региональным отделением ПФР.