«Почта России» опубликовала график работы отделений в Рязанской области в длинные выходные
Пенсии и пособия доставят в праздничные дни по расписанию, согласованному с региональным отделением ПФР.
«Почта России» опубликовала график работы отделений в Рязанской области в длинные выходные. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Так, 11 июня отделения закроются на час раньше. 12 июня станет выходным днем. 13 июня почтовые отделения будут работать по графику воскресенья.
Пенсии и пособия доставят в праздничные дни по расписанию, согласованному с региональным отделением ПФР.
При этом режим работы некоторых сельских отделений может отличаться. Уточнить график или найти ближайший пункт можно на