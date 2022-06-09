Песков заявил, что отказавшиеся от оплаты газа в рублях страны отключили от поставок
По его словам, новые отключения не планируются.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что западные компании, отказавшиеся платить в рублях за газ, отключили от поставок. Об этом передает
Журналисты задали пресс-секретарю президента вопрос об оплате газа по новым правилам и отключении компаний, не согласившихся с правилами.
«Уже отключены, да», — сказал Песков.
По его словам, новые отключения не планируются. Он заявил, что те, кто получает газ, работают по новой системе.