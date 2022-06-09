На МКС доставили два сверхмалых космических аппарата «Циолковский-Рязань»

Они разработаны в РГРТУ имени Уткина.

На МКС доставили два сверхмалых космических аппарата «Циолковский-Рязань». Об этом сообщил сайт РГРТУ .

Ракета-носитель «Союз-2.1а» под именем «Донбасс» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» отправилась с космодрома «Байконур» в пятницу, 3 июня, в 12:32 по московскому времени. Через 529,2 секунды корабль был выведен на целевую орбиту.

Корабль «Прогресс МС-20» совершил два витка вокруг Земли. В 16:02 он пристыковался к станции. Все операции проводились автоматически. Их контролировали специалисты центра управления полетами ЦНИИмаш, главной оперативной группы управления ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева (входят в состав Роскосмоса) и космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

После летчики проверили герметичность, открыли переходные люки и заключительные операции по демонтажу стыковочного механизма, переводу системы электропитания «Прогресса» на объединенное питание и консервации грузового корабля. Согласно плану, он проведет в космосе 256 суток.

В составе полезной нагрузки в корабле находятся два сверхмалых космических аппарата «Циолковский-Рязань» № 1 и № 2. Их разработал в РГРТУ имени Уткина. Космонавты запустят аппараты на орбиту во время выхода в открытый космос.