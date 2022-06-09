Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
23°
Птн, 10
24°
Сбт, 11
24°
ЦБ USD 60.23 -0.73 09/06
ЦБ EUR 63.94 -0.63 09/06
Нал. USD 64.13 / 63 09/06 10:57
Нал. EUR 69.06 / 70 09/06 10:57
Новости
Публикации
Рязанская область открывает туристический сезон и отмечает День России
Бесплатные экскурсии пройдут сразу в трех районах облас...
Вчера 15:45
1 802
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
7 июня 2022 16:12
1 750
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
7 июня 11:40
1 062
Как сложилась жизнь рязанских стобалльников по ЕГЭ после школы?
Началась пора написания единого государственного экзаме...
4 июня 16:00
5 471
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На МКС доставили два сверхмалых космических аппарата «Циолковский-Рязань»
Они разработаны в РГРТУ имени Уткина.

На МКС доставили два сверхмалых космических аппарата «Циолковский-Рязань». Об этом сообщил сайт РГРТУ.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» под именем «Донбасс» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» отправилась с космодрома «Байконур» в пятницу, 3 июня, в 12:32 по московскому времени. Через 529,2 секунды корабль был выведен на целевую орбиту.

Корабль «Прогресс МС-20» совершил два витка вокруг Земли. В 16:02 он пристыковался к станции. Все операции проводились автоматически. Их контролировали специалисты центра управления полетами ЦНИИмаш, главной оперативной группы управления ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева (входят в состав Роскосмоса) и космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

После летчики проверили герметичность, открыли переходные люки и заключительные операции по демонтажу стыковочного механизма, переводу системы электропитания «Прогресса» на объединенное питание и консервации грузового корабля. Согласно плану, он проведет в космосе 256 суток.

В составе полезной нагрузки в корабле находятся два сверхмалых космических аппарата «Циолковский-Рязань» № 1 и № 2. Их разработал в РГРТУ имени Уткина. Космонавты запустят аппараты на орбиту во время выхода в открытый космос.