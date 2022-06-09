На Чукотке собака загрызла маленькую девочку

Трагедия случилась вечером в среду, 8 июня.

На Чукотке ездовая собака загрызла маленькую девочку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление следкома.

Инцидент произошел вечером в среду, 8 июня.

По версии следователей, ездовая собака, принадлежащая жителю Чукотского района, напала на ребенка. «В результате причинённых собакой укусов пострадавшая скончалась на месте происшествия», — указано в сообщении. Как сообщили изданию в следкоме, девочке было четыре года. Собаку направили на ветеринарное исследование.

На владельца собаки, 53-летнего охотника, завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены судебные экспертизы.