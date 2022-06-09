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Минобрнауки предложило наказывать студентов-целевиков за плохую учебу
Ведомство создало поправки в положении о целевом наборе в училища и вузы.

Минобрнауки предложило наказывать студентов-целевиков за плохую учебу. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Министерство сделало поправки в положение о целевом наборе в учебные заведения. Согласно в документу, в договорах студентов появятся новые пункты о соглашении сторон. В частности, заказчик обучения сможет выбирать модули, предметы и практики для сотрудника. На их основе сформулируют критерии успеваемости.

Будущий работодатель студента сможет принимать решения «о неисполнении требований» не менее, чем после двух промежуточных аттестаций. Предполагается, что правила будут действовать с 1 сентября 2023 года.