Мэр Рязани Елена Сорокина проинспектировала работы по замене люков

Об этом она рассказала на личной странице во «Вконтакте».

В Рязани провели работы по замене люков. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила мэр Рязани Елена Сорокина на личной странице во «Вконтакте».

По ее словам, люк заменили на улице Черновицкой в районе дома № 1 перед перекрестком с улицей Гагарина. Там была разбита крышка колодца, но в настоящее время участок привели в порядок.

Однако на улицах 5-я Линия рядом с парком и Шевченко люки не поменяли. На участках лишь установили предупреждающие знаки и оградили проблемные зоны.

«За сегодня несколько вопросов решили. Но от ручного режима переходим к системе. Что сделано за последнее время. Реестр люкового хозяйства. У каждого люка есть собственник. Реестр или карта смотровых колодцев позволит его быстро определить и привлечь к ответственности. На совещании обсудили промежуточные итоги этой работы», — рассказала Сорокина.

Она добавила, что проблемы люкового хозяйства поручил устранить врио губернатора Павел Малков.