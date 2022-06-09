Малков пообещал выделить средства для поддержки молодых специалистов на селе

Соответствующее поручение врио губернатора дал во время рабочей поездки в рязанский район, в села Подвязье и Тюшево.

В Рязанской области выделят средства для поддержки молодых специалистов на селе. Соответствующее поручение в четверг, 9 июня, дал врио губернатора Павел Малков во время рабочей поездки в рязанский район, в села Подвязье и Тюшево.

Врио главы региона посетил молочно-товарную ферму и побывал в двух школах, где планируется капитальный ремонт.

На ферме «Авангард» в селе Подвязье врио главу региона угостили местной продукцией — молоком, соком, колбасными деликатесами, клубникой, сырами и творогом. Также он пообщался с руководством предприятия. Затем прошло совещание по вопросам сельского хозяйства.

«Очень интересная и результативная встреча. Я благодарен руководителям предприятия, что они честно и прямо обозначали вопросы. Не раз говорил, что люди, которые делают для меня красивую картинку на самом деле оказывают плохую услугу мне и себе. Здесь разговор был прямой и честный. Много вопросов я для себя взял в проработку», — пояснил Павел Малков.

Он отметил, что в ходе встречи было принято решение выделить дополнительные средства на поддержку молодых специалистов в селе. Малков добавил, что на совещании рассказали о сложностях согласования документов и генеральных планов для потенциальных инвесторов.

«Необходимо выяснить, где застревают документы и почему инвесторы вместо того, чтобы заниматься сначала строительством, а потом производством, оказывается годами у нас бегают по кабинетам. Это недопустимо», — заявил политик.

Далее врио губернатора осмотрел школу в Подвязье. Учебному заведению исполнилось 55 лет, однако ремонт там еще ни разу не проводился. Только в апреле текущего года в двух зданиях школы начался капитальный ремонт. На него выделили 76 миллионов рублей.

В учебном учреждении планируется полная замена коммуникаций, крыши, дверей, лестничного пролета, появятся новые оборудованные классы. Пока ремонт выполнен на 35%.

В школе в Тюшево в текущем году планируют строительство пристройки учебного корпуса на 175 мест. Стоимость работ — 351,6 миллиона рублей.

Проектно-сметная документация разработана за счёт внебюджетных средств ООО «Авангард». Пристройку планируется ввести в эксплуатацию в начале 2024 года.

Павел Малков рассказал, что необходим системный подход к капитальному ремонту школ, а не решения вопросов «точечно».

«Я хочу видеть картину в целом. Четко понимать какие школы нуждаются в ремонте, какие из них уже включены в программу по капитальному ремонту, а какие нет», — подчеркнул врио главы региона.

Малков побывал на застройке жилья в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Этот проект позволяет решать кадровые и демографические проблемы отдельно взятых сельских территорий и развивать на них современное аграрное производство.

«Мы посмотрели интересный проект по малоэтажной застройке, для реализации которого привлекались средства областного, местного и федерального бюджета и предприятия. Проект, который позволяет погасить часть строительства жилья для потенциальных сотрудников предприятия — за счет вот таких внешних субсидий. В домах живут специалисты, работающие на промышленных предприятиях. Это тот самый подход, который мы должны развивать. Но он требует и серьезных вложений в инфраструктуру. Потому что в чистом поле такой поселок не построить», — заключил Павел Малков.

В конце поездки врио губернатора встретился с депутатами рязанской районной думы и побеседовал с ними.

На совещании поднимались вопросы от зарплаты муниципальных служащих до инфраструктуры и строительства дорог. Малкову рассказали о дороге, которую построили, но забыли завершить.