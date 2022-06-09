Главу одного из сельских поселений Спасского района осудят за служебный подлог

Об этом сообщили в региональном следкоме.

Главу одного из сельских поселений Спасского района осудят за служебный подлог. Об этом сообщило региональное управление следкома .

Следствие установило, что 14 декабря 2021 года чиновник заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией. Подрядчик должен был оградить контейнерные площадки на территории поселения. Несмотря на то, что часть работ не была фактически выполнена, глава администрации подписал акт о приемке. В нем была информация о полном выполнении работ.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Дело передали в суд.