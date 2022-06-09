Глава Херсонской ВГА Сальдо: интеграция в Россию началась и будет идти интенсивно

Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо уверен, что принятые в ходе встречи с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко решения будут реализованы в кратчайшие сроки.

Интеграция Херсонской области в Россию началась и будет интенсивно продолжаться. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо, передали РИА Новости.

«Мы уверены, что Россия с нами, а мы с Россией — навсегда. Интеграция началась и будет идти интенсивно», — сказал Сальдо.

Глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо также уверен, что принятые в ходе встречи с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко решения будут реализованы в кратчайшие сроки.