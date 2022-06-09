Экс-сотрудника рязанской колонии осудят за коррупционные преступления

Обвиняемый получил от одного из осужденных две взятки на общую сумму 30 тысяч рублей за общее покровительство и попустительстве по службе.

В Рязанской области осудят экс-сотрудника ИК-3 УФСИН. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Обвиняемый получил от осужденного две взятки на общую сумму 30 тысяч рублей за «общее покровительство и попустительство по службе». Осужденному разрешалось нарушать правила внутреннего распорядка и продавать на территории колонии продукт и готовить другим осужденным обеды, не предусмотренные меню-раскладкой учреждения.