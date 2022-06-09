Депутатам и чиновникам рязанской гордумы расширят список стран для заграничных командировок

Выплаты командировочных станут производить не только в валюте, но и в рублях.

Депутатам и чиновникам рязанской гордумы расширят список стран для заграничных командировок. В четверг, 9 июня, на комитете по регламенту рассмотрели внесение изменений в соответствующее положение.

Новой редакцией добавляется возможность добраться к месту командировки и обратно на автомобиле, а также увеличивается перечень стран для командировок.

Кроме того, выплаты командировочных станут производить не только в валюте, но и в рублях.

Отметим, что в оплачиваемые из бюджета Рязани командировки могут отправиться только депутаты на постоянной основе и муниципальные служащие гордумы.