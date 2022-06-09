А что в кино? «Одна», «Молодой человек» и другие новинки

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Традиционно в четверг на экраны кинотеатров выходят свежие новинки кино со всего мира. Наша афиша расскажет о фильмах, которые можно увидеть в кинотеатрах Рязанской области.

Российский фильм «Одна» режиссера Дмитрия Суворова основан на реальном событии — истории Ларисы Савицкой, единственной выжившей в авиакатастрофе самолета в 1981 году. Еще одна российская новинка — комедия «Молодой человек» с Павлом Табаковым, Данилой Козловским и Данилой Поперечным в главных ролях.

Среди новинок этой недели присутствуют и документальные. Фильм «Голоса Арктики» предлагает зрителям совершить путешествие за полярный круг, где соединяются тайны шаманов и жизнь в арктической пустыне, современный технологический процесс и борьба малых народов за свои традиции и культуру. Еще одна российская новинка — «Два холма» является киноверсией популярного сериала. Среди зарубежных новинок — триллер «Пропавшая» с Джерардом Батлером в главной роли. Австралийский фильм ужасов «Одержимые» рассказывает про человека по имени Джейкоб, обладающего необычными способностями. Мультипликационная новинка — полнометражный анимационный фильм «Кощей. Похититель невест».

Полное расписание новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».