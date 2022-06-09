20-летнюю жительницу Рыбного осудят за ложное сообщение об акте терроризма

Она позвонила в автовокзал Ростова-на-Дону и сообщила о минировании территории. При этом девушка изменила голос при помощи специальной программы.

20-летнюю жительницу Рыбного осудят за ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает телеканал «Город».

Неизвестный в мессенджере предложил 20-летней девушке за вознаграждение позвонить в автовокзал Ростова-на-Дону и сообщить о минировании территории. Она согласилась. Во время звонка подсудимая изменила голос с помощью специальной программы, однако следователям удалось установить личность девушки.

Отмечается, что в тот же день она украла чужие телефон и деньги.

Руководитель рязанского МСО СУ СКР Александр Логинов сообщил, что девушке предъявлено обвинение по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Предварительное следствие окончено, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.