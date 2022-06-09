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112: Полицейским вновь начали разрешать отпуск за границей России
По информации Telegram-канала, решение принял Владимир Колокольцев.

Полицейским вновь начали разрешать отпуск за границей России. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, решение о снятии ограничений на выезд за пределы России принял министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Полицейские смогут посещать Абхазию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таиланд, Кубу, Турцию, Туркмению, Узбекистан, Южную Осетию, Азербайджан, Вьетнам. Китай, Таджикистан.