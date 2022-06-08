Жители рязанских новостроек пожаловались, что территорию домов затопило фекалиями

По словам местной жительницы. проблему не может решить ни управляющая компания, ни «Водоканал», ни горадминистрация.

Жители рязанских новостроек пожаловались, что территорию домов затопило фекалиями. Об этом РЗН. инфо рассказала жительница ЖК «Смайлино».

Рязанка отметила, что управляющая компания уже месяц не реагирует на жалобы жильцов. Жительница дома сообщила, что обращалась «Водоканал» но там не отреагировали на проблему.

Также рязанка отметила, что обращалась в горадминистрацию. Там ответили, что, что канализационная насосная станция принадлежит компании, которая уже не существует.

«Когда мы купили эти квартиры мы верили в лучшее, светлое, счастливое будущее — ЖК „Смайлино“. Но оказалось все наоборот и очень страшно. Нас бросили, три дома в поле, где нет ни магазинов, ни аптек, ничего… Мы утопаем в фекалиях, в прямом смысле слова. Беда, и мы не знаем, что делать и как быть», — поделилась рязанка.