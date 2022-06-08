Жители Алеканова пожаловались властям на работы по ремонту местной дороги

Жители Алеканова пожаловались властям на работы по ремонту дороги по улице Солнечной. По оценке сельчан, дорожная ситуация может ухудшиться, пишет
В частности, это связано с тем, что при проведении работ не учтены особенности местности. Как указано в обращении жителей к властям, дорога по улице Солнечной находится выше рельефа расположенных вдоль нее участков. Рабочие же еще поднимают ее высоту — это мешает движению автомобилей и создает аварийную ситуацию.
Жители Алеканова обратились к руководству Дубровического сельского поселения, главе администрации Рязанского района Наталье Жуневой, зампреду правительства области Евгению Беленецкому, министру по делам территорий Жанне Фоминой. Сельчане попросили остановить ремонт, привести высоту дороги вровень с рельефом и занизить ее. По мнению активистов, нужно создать комиссию для проверки проекта и работ на соответствие нормативам. Также сельчане попросили прокуратуру принять меры реагирования.