Жители Алеканова пожаловались властям на работы по ремонту местной дороги

По мнению сельчан, ситуация на дороге может ухудшиться.

Жители Алеканова пожаловались властям на работы по ремонту дороги по улице Солнечной. По оценке сельчан, дорожная ситуация может ухудшиться, пишет Vidsboku .

В частности, это связано с тем, что при проведении работ не учтены особенности местности. Как указано в обращении жителей к властям, дорога по улице Солнечной находится выше рельефа расположенных вдоль нее участков. Рабочие же еще поднимают ее высоту — это мешает движению автомобилей и создает аварийную ситуацию.

Жители Алеканова обратились к руководству Дубровического сельского поселения, главе администрации Рязанского района Наталье Жуневой, зампреду правительства области Евгению Беленецкому, министру по делам территорий Жанне Фоминой. Сельчане попросили остановить ремонт, привести высоту дороги вровень с рельефом и занизить ее. По мнению активистов, нужно создать комиссию для проверки проекта и работ на соответствие нормативам. Также сельчане попросили прокуратуру принять меры реагирования.