Zara и Bershka могут вернуться в Россию летом

Точные даты пока не называются.

В консалтинговой компании Knight Frank Russia заявили, что бренды Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear и Stradivarius) могут вернуться на рынок России этим летом. Об этом сообщил RT .

Директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева в беседе с изданием отметила, что точные даты пока не называются.

«Мы ожидаем, что это случится уже этим летом», — отметила Хакбердиева.