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В Саратове в подвале гаража нашли замурованное в бетон тело девушки
По подозрению в убийстве задержали 45-летнего местного жителя.

В Саратове в подвале гаража нашли замурованное в бетон тело девушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Тело 20-летней девушки нашли в среду, 8 июня, в гаражном кооперативе «Юбилей» в Заводском районе города. Сообщается, что девушка пропала без вести 6 июня. На ее теле нашли множественные травмы головы.

По подозрению в убийстве задержали 45-летнего местного жителя.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту к части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с изнасилованием»).