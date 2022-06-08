В Рязанской области ищут родственников солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны
Речь шла об уроженце Ново-Деревенского (ныне — Александро-Невского) района Михаиле Ефанове.
В Рязанской области ищут родственников солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили представители поискового отряда «
Волонтеры нашли останки лейтенанта Михаила Алексеевича Ефанова 1920 года рождения. Он — уроженец Борисовского сельсовета Ново-Деревенского (ныне — Александро-Невского) района Рязанской области. Солдат погиб в сентябре 1941 года.
«Боец одиночный, есть возможность захоронения на родной земле! Поможем Михаилу Алексеевичу вернуться домой!» — написали добровольцы.