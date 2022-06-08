В Рязани отметили День социального работника

Концерт посетил врио губернатора Павел Малков. Он поблагодарил социальных работников «за их упорный труд».

В среду, 8 июня, в рязанской филармонии прошел праздничный концерт, посвященный Дню социального работника. На нем присутствовали сотрудники министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области, подведомственных учреждений, некоммерческих организаций, ветераны социальной защиты, представители областных общественных организаций, региональных министерств и управлений.

Концерт посетил врио губернатора Павел Малков. Он поблагодарил социальных работников «за их упорный труд».

На торжественном мероприятии выступил депутат Рязанской областной думы, председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков. Он поздравил присутствующих с праздником и вручил лучшим социальным работникам награды регионального парламента.

«От имени всех депутатов Рязанской областной думы и от себя лично хочу поздравить вас с этим замечательным праздником — Днем социального работника. Я уверен, что задачи, которые ставит наш президент по развитию и модернизации службы социального обеспечения, безусловно, требуют не только слаженной работы всех органов власти — законодательной, исполнительной, местной. Но требует, прежде всего, неравнодушного, высоко профессионального отношения того огромного коллектива социальных работников, который существует у нас в области. И мы видим, что этот коллектив отвечает требованиям сегодняшнего дня и этот тот коллектив с которым мы можем смело идти в завтрашний день», — сказал Сергей Пупков.

Он отметил, что все задачи, которые ставятся в плане развития социальной службы, обязательно будут выполнены.