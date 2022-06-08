В России с 8 июня ужесточили ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах

Для граждан штрафы в среднем увеличились в десять раз, максимальное наказание для ИП, чиновников и юрлиц — вдвое.

В России с 8 июня ужесточили ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщило РИА Новости .

Для граждан штрафы в среднем увеличились в десять раз, максимальное наказание для ИП, чиновников и юрлиц — вдвое. Федеральный закон об изменениях в кодекс об административных правонарушениях подписал президент России Владимир Путин.

В частности, увеличились штрафы за выжигание сухой травы, хвороста и лесной подстилки, в том числе на участках, не отделенных противопожарной полосой от деревьев. За проступки с граждан могут взыскать 30-40 тысяч рублей (раньше наказание составляло 3-4 тысячи), с должностных лиц — 30-50 тысяч рублей (вместо 15-20 тысяч), с юридических лиц — 300-500 тысяч рублей (вместо 150-250 тысяч).

Отмечается, что максимальный штраф для юрлиц составит два миллиона рублей. Его могут присудить за нарушение правил пожарной безопасности, повлекших возникновение пожара и причинение человеку тяжкого вреда здоровью или его гибель.

«На территории России наблюдается неблагоприятная обстановка, связанная с возникновением лесных и природных (ландшафтных) пожаров. Только за два последних месяца на территории Сибири и Дальнего Востока от природных пожаров пострадало почти 800 жилых домов», — отметили в МЧС.