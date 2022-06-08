В России приостановили выпуск журналов Maxim и Elle

При этом отмечается, что сайты изданий продолжат работу.

Издательская группа Shkulev Media Holding приостановила выпуск в России журналов Maxim, Elle, Elle Decoration и Elle Girl. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на президента компании Виктора Шкулева.

«Сегодня эти журналы невозможно издавать, потому что на рынке нет брендов, которые традиционно являются рекламными партнерами нашей медиагруппы. При этом мы не потеряли право работать с брендами Elle — это заключение юристов и регулятора», — сообщил издатель на бизнес-завтраке холдинга.

При этом отмечается, что сайты журналов продолжают работу. По словам Шкулева, ежедневная аудитория трех порталов под брендом Elle достигает миллиона человек. Также он подчеркнул, что журналы Marie Claire и Psychologies продолжают издаваться.

По поводу возобновления выпуска бумажных версий Elle и Maxim в России Шкулев заявил, что тут нужно ориентироваться на обстановку в стране и в мире.