В России приостановили выпуск журналов Maxim и Elle

Издательская группа Shkulev Media Holding приостановила выпуск в России журналов Maxim, Elle, Elle Decoration и Elle Girl. Об этом сообщило
«Сегодня эти журналы невозможно издавать, потому что на рынке нет брендов, которые традиционно являются рекламными партнерами нашей медиагруппы. При этом мы не потеряли право работать с брендами Elle — это заключение юристов и регулятора», — сообщил издатель на бизнес-завтраке холдинга.
При этом отмечается, что сайты журналов продолжают работу. По словам Шкулева, ежедневная аудитория трех порталов под брендом Elle достигает миллиона человек. Также он подчеркнул, что журналы Marie Claire и Psychologies продолжают издаваться.
По поводу возобновления выпуска бумажных версий Elle и Maxim в России Шкулев заявил, что тут нужно ориентироваться на обстановку в стране и в мире.