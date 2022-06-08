В Песочне полицейские обнаружили наркопритон

На 39-летнюю хозяйку квартиры завели уголовное дело.

В Песочне полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщило региональное УМВД .

Полицейские получили информацию о том, что в квартире в доме на улице Новоселов собираются люди для употребления «синтетики». Жилье принадлежит 39-летней рязанке.

Во время проверки правоохранители узнали, что в квартире организовали притон. Его деятельность пресекли. Женщину задержали. В помещении нашли и изъяли предметы для употребления наркотиков.

На рязанку завели дело по части 1 статьи 232 УК РФ («организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.