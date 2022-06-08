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В Москве кассирша валютного обменника украла у посетителей 40 миллионов рублей
Женщина вылезла через окно обменного пункта и скрылась на Kia Rio.

В Москве кассирша валютного обменника украла у посетителей 40 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Житель Подмосковья решил заработать на курсах валют. В интернете он нашел специалиста и вместе с ним пошел в обменный пункт. В первый раз они успешно поменяли несколько млн рублей на доллары и обратно и заработали на этом. В следующий раз москвич занял у своего брата-бизнесмена 33,5 млн рублей.

В обменном пункте на улице Героев Панфиловцев мужчина передал сумму кассирше, а его партнер передал еще 6,5 млн рублей. Под предлогом пересчитать деньги, женщина закрыла окошко. Через некоторое время мужчины обнаружили, что внутри никого нет. 27-летняя кассирша вылезла с деньгами через окно и уехала на Kia Rio. Ее разыскивает полиция.