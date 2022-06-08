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В Москве автомобиль, в котором находился депутат Сергей Миронов, сбил курьера
Авария случилась на улице Сретенка в среду, 8 июня.

В Москве автомобиль управделами президента сбил курьера. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на улице Сретенка в среду, 8 июня.

По информации источника, Genesis на пешеходном переходе наехал на курьера на велосипеде.

В автомобиле находился депутат Госдумы Сергей Миронов. Парламентарий ответил, что не видел момента наезда, поскольку в машине «всегда работает с документами». Также Миронов заявил, что сам вызвал «скорую».

«Он госпитализирован с травмой ноги. Очень надеюсь, что потерпевший быстро поправится. Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», — подчеркнул депутат.

Между тем, в telegram-канале SHOT появилась информация, что после аварии водитель убрал мигалку и «выкрутил» номера.