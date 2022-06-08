В Иркутской области турист погиб, сорвавшись со скалы

Трагедия произошла на мысе Хобой на острове Ольхон.

В Иркутской области турист погиб, сорвавшись со скалы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС.

Инцидент произошел на острове Ольхон.

По сообщению отряда, во вторник, 7 июня, появилась информация о том, что в районе мыса Хобой пропал мужчина. К месту случившегося прибыли четыре спасателя. «Под скалистым обрывом высотой 60-80 метров обнаружили тело пропавшего мужчины. В результате падения он погиб», — рассказали в отряде.

Им оказался житель Калининграда 1983 года рождения. Как рассказали журналисты, в поселке Хужир мужчина познакомился с туристами и поехал на экскурсию. На мысе он отошел, чтобы сделать фотоснимки. После этого его не видели.

Спасатели перенесли труп до паромной переправы. Там его передали полицейским поселка Сахюрта.