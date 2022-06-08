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В Госдуму внесли проект о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ
Законопроект предлагает ввести новую статью «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», согласно которой наказание должно распространиться не только за пропаганду среди детей, но и среди граждан.

Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом передает РИА Новости.

Законопроект предлагает ввести новую статью «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», согласно которой наказание должно распространиться не только за пропаганду среди детей, но и среди граждан.

Штрафы могут достигать до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 млн рублей для юридических лиц. Максимальный штраф в 10 миллионов можно будет получить за пропаганду с применением СМИ интернета. Для граждан такой штраф составит 500 тысяч рублей.

За пропаганду среди детей грозит штраф до 100 тысяч для граждан и в 500 тысяч для должностных лиц, для юрлиц он может достигать пяти миллионов.

Для иностранцев и лиц без гражданства максимальный штраф может достигать 500 тысяч с возможным выдворением за пределы России.