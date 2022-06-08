В Госдуму внесли проект о штрафах до десяти миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ

Законопроект предлагает ввести новую статью «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», согласно которой наказание должно распространиться не только за пропаганду среди детей, но и среди граждан.

Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом передает РИА Новости .

Законопроект предлагает ввести новую статью «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», согласно которой наказание должно распространиться не только за пропаганду среди детей, но и среди граждан.

Штрафы могут достигать до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 млн рублей для юридических лиц. Максимальный штраф в 10 миллионов можно будет получить за пропаганду с применением СМИ интернета. Для граждан такой штраф составит 500 тысяч рублей.

За пропаганду среди детей грозит штраф до 100 тысяч для граждан и в 500 тысяч для должностных лиц, для юрлиц он может достигать пяти миллионов.

Для иностранцев и лиц без гражданства максимальный штраф может достигать 500 тысяч с возможным выдворением за пределы России.