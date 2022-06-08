В Екатеринбурге подросток лишился пяти зубов после взрыва электронной сигареты

Он поступил в больницу в понедельник, 6 июня.

15-летний екатеринбуржец пострадал из-за взрыва электронной сигареты. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД.

Молодой человек поступил в больницу в понедельник, 6 июня. У него выявили рваную рану губ, перелом верхних и нижних резцов, а также ожог левого предплечья. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выяснили, что подросток получил травму во время курения вейпа.

«Само злополучное устройство пострадавший взял у своего 14-летнего знакомого. Приятель попросил подержать вейп у себя, так как опасался, что его увидят родители», — отметили в ведомстве.

Забрав устройство, молодой человек подошел к открытому окну и закурил. По версии ведомства, после почти сразу раздался взрыв. Подросток ощутил боль в области рта, началось кровотечение. «Оправившись от шока несовершеннолетний обнаружил, что у него отсутствуют пять передних зубов. Сначала пострадавший пытался скрыть следы происшествия, испугавшись наказания со стороны родителей. Однако, спустя некоторое время, сообщил о случившемся матери», — поделились информацией в управлении.