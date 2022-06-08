В ДТП в Рыбновском районе пострадали три человека
Пострадавшим оказана медицинская помощь.
ДТП произошло 7 июня в 17:44 на 175-м километре автодороги М5 «Урал». 23-летний водитель на «ГАЗ-А23Р22» врезался в стоящий автомобиль «ГАЗ 27661А» под управлением 36-летнего водителя. От удара «ГАЗ-27661А» столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля «МАН».
Пострадали водители обоих автомобилей «ГАЗ», а также 46-летний пассажир «ГАЗ-27661А».
Пострадавшим оказали медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.
Ранее появилось видео с места аварии.