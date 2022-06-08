В Челябинской области подросток до смерти избил пьяную мать

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

В Челябинской области подросток до смерти избил пьяную мать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 4 июня в Снежинске. В ходе конфликта 16-летний местный житель избил в квартире свою мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре женщина умерла от разрыва внутренних органов.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).